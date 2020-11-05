شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث ساوثجيت يعلن قائمة الأسود الثلاثة لمباريات الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعى جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، فيل فودين، لاعب وسط مانشستر سيتي، للقائمة المكونة من 29 لاعبا، التي تستعد لخوض ثلاث مباريات هذا الشهر.
وضمت قائمة إنجلترا كلا من:حراسة المرمى: دين هندرسون وجوردان بيكفورد ونيك بوب، ودفاعا، ترينت ألكسندر-أرنولد وبن تشيلويل وكونور كودي وإيريك داير وجو جوميز وريس جيمس ومايكل كين وهاري ماجواير وأينسلي ميتلاند-نايلز وتيرون مينجز وبوكايو ساكا وكيران تريبير وكايل ووكر، ووسطا، فيل فودين وجوردان هندرسون وماسون ماونت وديكلان رايس وجيمس وارد بروس وهاري وينكس، وهجوما، تامي أبراهام ودومينيك كالفيرت ليوين وجاك جريليش وهاري كين وماركوس راشفورد وجادون سانشو ورحيم ستيرلينج.
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