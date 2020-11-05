شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يقترب من إقالة مدربه بعد الخروج من أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن نادي الرجاء البيضاوي اقترب من إقالة مدربه جمال سلامي، عقب الهزيمة التي تعرض لها أمام نادي الزمالك أمس الأربعاء، فى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

ووفقًا للصحيفة، أن مصدر داخل النادي أكد أن إدارة النادي الأخضر تتجه إلى الإنفصال عن جمال السلامي، وذلك بعد نهاية الموسم الكروي الحالي، رغم التتويج بلقب الدوري المغربي.

وكانت جماهير الرجاء قد طالبت برحيل سلامي بعد الخروج المذل من نصف نهائي الأبطال، وطالبت بإبعاده والبحث عن مدرب جديد يقود الفريق الموسم المقبل.