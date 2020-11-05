شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لهاري كين مع توتنهام والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم هارى كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، الهدف رقم 200 مع السبيرز فى مباراته الـ300 خلال مشواره بقميص الفريق. أحرز نجم السبيرز الهدف الأول أمام لودوجوريتس رازجراد البلغارى فى الدقيقة 13 بالمباراة على ملعب "لودوجوريتس آرينا" فى الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة من دور المجموعات للدورى الأوروبى. وبات كين ثالث لاعب يصل إلى الهدف الـ200 فى تاريخ توتنهام هوتسبير، بعد جيمى جريفيز (266 هدفا) وبوبى سميث (208 هدف). الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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