شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يقدم عرضًا جديدًا للتجديد لراموس والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن نادى ريـال مدريد الإسباني عرض على قائده سيرجيو راموس تمديد تعاقده لمدة موسمين، عقب انتهاء تعاقده الحالى مع الملكى في الصيف المقبل. ولم يتوصل الريـال وراموس إلى اتفاق حتى الآن لتجديد التعاقد، وبإمكانه التوقيع لأى ناد مجانا في يناير المقبل. وقالت الصحيفة، إن الريـال عرض على راموس التمديد لمدة عامين، لكن لن تكون هناك زيادة في الراتب بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا. وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة ميلان ويوفنتوس في ضم اللاعب بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه الملكى في يونيو المقبل بعدما لم يتوصل لاتفاق حتى الآن للتجديد. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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