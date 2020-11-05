شكرا لقرائتكم خبر عن آرون رامسي يغيب عن يوفنتوس شهرًا كاملًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض آرون رامسي، لاعب خط الوسط بفريق يوفنتوس، لإصابة عضلية، من المتوقع أن يغيب عنها لمدة شهر كامل. ووفقًا لما أعلنه النادي الإيطالي على موقعه الرسمي، فإن آرون رامسي خضع لفحوصات طبية كشفت عن تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ اليمنى، ستبعده عن المستطيل الأخضر قرابة الشهر. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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