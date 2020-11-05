ميار شريف تواصل التألق وتتأهل إلى ربع نهائى بطولة تشارلستون الدولية للتنس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت ميار شريف فتاة مصر الذهبية في مواصلة تألقها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، بعد أن فازت علي الأمريكية كارولين دولاهايد المصنفة 149 عالمياً 2-0 (7-5 ، 7-6) بعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب لتتأهل الى ربع نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، واستطاعت ميار شريف تحقيق الفوز الثالث لها علي التوالي في بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا ، بعدما تمكنت من اكتساح المصنفة 147 عالميا السلوفاكية كريستينا كوسوفا 2-0 (6-2 ، 6-1) لتتأهل الى الدور الثاني الرئيسي من بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا. الجدير بالذكر أن ميار شريف بطلة مصر في التنس كانت متأخرة في المجموعة الاولي 5/1، و استطاعت العودة و الفوز 7/5 علي اللاعبة الأمريكية ،وتمكنت من الفوز على الفرنسية هارموني تان فى الدورى الثانى من تصفيات بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا، لتتمكن البطلة المصرية في تحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة بعد الفوز في مباراتين متتاليتين. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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