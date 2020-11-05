شكرا لقرائتكم خبر عن نجم القلعة الحمراء على رادار البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب محمد فخرى، صانع ألعاب فريق الأهلى مواليد 99، من الانتقال لفريق البنك الأهلى على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. يعد فخرى من المواهب الصاعدة بقوة من قطاع الناشئين في القلعة الحمراء وظهر بشكل جيد خلال مباراة الاهلى وطلائع الجيش في ختام مباريات بطولة الدورى الممتاز. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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