شكرا لقرائتكم خبر عن «القطبان» فى النهائى القارى رقم 30 لأندية البلد الواحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صدق من أطلق عليه نهائى القرن فى إفريقيا، الأهلى والزمالك سطرا تاريخاً من ذهب فى قارة إفريقيا، وبات القطبان أول ناديين فى تاريخ دورى الأبطال فى القارة السمراء يبلغان النهائى من بلد واحد، فى إنجاز كبير.

وتفوق الأهلى والزمالك على الثنائى المغربى الوداد والرجاء على الترتيب، وحققا نصف نهائى تاريخيا للكرة المصرية بدورى أبطال إفريقيا بالفوز ذهاباً إياباً.

وسيحمل نهائى الأهلى والزمالك على لقب دورى أبطال أفريقيا الرقم 30 من حيث نهائيات دورى الأبطال فى جميع قارات العالم التى تُقام بين فريقين من بلد واحد، ففى أوروبا شهد نهائى دورى الأبطال على 7 مناسبات لفريقين من بلد واحد أولاها فى نسخة 1999-2000 بين الثنائى الإسبانى ريال مدريد وفالنسيا، ويعتبر الإسبان الأكثر تواجداً فى نهائى البلد الواحد بأوروبا بالرقم 3، يليهم الإنجليز فى نهائيين آخرهما فى 2018-2019 بتتويج ليفربول على حساب مواطنه توتنهام، كذلك نهائى إيطالى فى 2002-2003 جمع اليوفى بالإنتر، وآخر ألمانى بين البايرن ودورتموند فى 2012-2013.

وفى دورى أبطال آسيا حدث الأمر فى مناسبة وحيدة بنسخة 2001-2002 بتأهل الثنائى الكورى الجنوبى سون سامسونج وانيانج إل جى للنهائى، أمام فى الكونكاكاف، فيعتبر المكسيكيون هم أصحاب الرقم القياسى لنهائى البلد الواحد على مستوى العالم بـ12 نهائيا جمع أنديتهم على اللقب القارى، أخرها فى 2019 بمواجهة جمعت مونتيرى أمام أونيل. وفى الأوقيانوس ضربت الأندية النيوزلندية موعداً وجهاً لوجه فى 5 نهائيات قارية كان فريقا أوكلاند سيتى وويلنجتون طرفين لثلاثة نهائيات منها. أما عن القارة اللاتينية وكأس الليبرتادوريس فشهد على 4 نهائيات لفريقى البلد الواحد، حيث كان بطلا الأوروجواى بيارول وريفر بليت هما أول ناديين على مستوى العالم يتقابلان على لقب نهائى قارى وذلك فى عام 1966، كذلك استطاعت البرازيل التواجد فى نهائى البلد الواحد على اللقب خلال عامى 2005 و2006 ونهائيين كان فريق ساوباولو أحد طرفيهما، كذلك الأرجنتين فى النهائى القارى النارى الذى جمع بوكا جونيورز وليفر بليت فى 2018.