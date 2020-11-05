شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا: اللعب بجوار كريتسيانو رونالدو منحني القوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى موارتا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي سعادته الكبرى لتواجده داخل صفوف "السيدة العجوز" واكتشاف قدراته الفنية من جديد عقب رحيله من أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المنصرم. وأكد المهاجم الإسباني في تصريحات لموقع "ماركا"، أن اللعب داخل صفوف يوفنتوس بجوار كريستيانو رونالدو، وديبالا، وتحت قيادة أندريا بيرلو، منحنى القوة من جديد وأعاد متسوايا الفني الذي غاب عني فترة كبيرة خلال الفترة الماضية. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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