شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجرب بروفة النهائى الإفريقى فى «وديتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة بيستو موسيمانى، أسماء الراحلين عن الفريق خلال الـ48 ساعة المقبلة وذلك بناء على طلب لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح، وذلك للرد على الأندية التى طلبت استعارة عدد من لاعبى الفريق. وكشف مصدر عن تلقى النادى عروضا من أندية البنك الأهلى الصاعد حديثا للدورى الممتاز يطلب التعاقد مع 4 لاعبين أبرزهم صالح جمعة الذى دخل دائرة اهتمام محمد يوسف المدير الفنى والذى حدده بالاسم وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات مدرب الأهلى مؤخرا، كما تلقى أليو بادجى عرضين من نادى سيراميكا لضمه للفريق خلال الفترة المقبلة. وعلمت المصرى اليوم أن الأهلى اشترط الحصول على 600 ألف دولار للموافقة على إعارة اللاعب حيث يرغب النادى فى تسويق اللاعب خليجيا للاستفادة من المقابل المادى.

على صعيد آخر، ينضم بدر بانون لاعب الأهلى الجديد فى التدريبات الجماعية خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء مشاركته مع الرجاء المغربى فى المباريات الرسمية، وتقرر دفع مليون دولار قيمة القسط الأول من الصفقة للنادى المغربى مطلع ديسمبر المقبل، فيما قرر موسميانى خوض الفريق مباراتين وديتين جار الاتفاق مع طرفيهما قبل النهائى الإفريقى لرغبة المدير الفنى فى الحفاظ على حساسية المباريات لعناصر الفريق. من جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أن وصول فريقين مصريين للنهائى الإفريقى يؤكد الريادة المصرية على مستوى الكرة بالقارة السمراء خاصة أنها المرة الأولى فى التاريخ يكون طرفا النهائى من بلد واحد وعلى أرضهما. وأضاف: الجميع يترقب نهائيا قويا يسوده الحب والروح الرياضية حتى نعطى رسالة للجميع أن مصر تمتلك أفضل فريقين فى القارة وتستحق أن يكون اللقب لها من خلال أحد الفريقين، وتتناسب مع قيمة ومكانة القطبين. وأشار إلى أن الجهاز الفنى للأهلى سيقوم بالتحضير المناسب للنهائى لأن هدفنا أن يكون اللقب التاسع من نصيبنا وننهى ماراثون الموسم بالفوز بالدورى والبطولة الإفريقية لإسعاد الجماهير الأهلاوية.