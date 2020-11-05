هالاند يحقق رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المهاجم النرويجي، هالاند، رقما مميزا داخل بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما نجح في تسجيل ثنائية أمام كلوب بروج في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت مساء أمس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات. ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ بروسيا دورتموند، يسجيل في أول 3 جولات بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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