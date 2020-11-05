شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي سبورتس: سولسكاير مازال يحظى بدعم إدارة مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية، إن سولسكاير، لا يزال يحظى بدعم إدارة النادي، وما زالت ترى أنه سيظل مدربا للفريق لفترة طويلة الأمد، بالرغم من خسارة الشياطين الحمر على يد باشاك شهير التركي بهدفين مقابل هدف، أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت سكاي سبورتس إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد، ليس لديهم أي خطط لإقالة سولسكاير، رغم التقارير التي ربطت الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، بتولي مقاليد الأمور في ملعب أولد ترافورد.