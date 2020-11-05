مدرب دينامو كييف يطلب قميص ميسي والأخير يتجنّب العقوبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020 كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مدرب نادي ​دينامو كييف​ الأوكراني، ​ميرتشا لوتشيسكو​ طلب من قائد برشلونة ​ليونيل ميسي​ الحصول على قميصه خلال لقاء الفريقين (2-1) ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور مجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأثناء دخول لاعبي الفريقين إلى غرف الملابس توجه مدرب دينامو كييف إلى البرغوث الأرجنتيني طالباً منه الحصول على قميصه إلا أن ميسي أبلغ المدرب أنه سيمنحه القميص في الأعلى كي يتجنب الحصول على عقوبة بسبب حظر تبادل القمصان بحسب البروتوكول الصحي جراء تفشي فيروس كورونا.

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