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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب السويد: عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب مستحيلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020
أشار مدرب منتخب السويد، يان أندرسون إلى أن عودة نجم ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب مستحيلة.
ونشر السلطان مؤخرا صورة له بقميص المنتخب السويدي، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" وكتب عليها: "لم أرك منذ وقت طويل".
وأوضح أندرسون: "أخبرني البعض أن هناك خطة وراء هذه الصورة، لكنني لا أفهم ما تعنيه، ولا أريد أن بذل الكثير من الجهد في هذا الأمر".
وأضاف: "مرت 4 سنوات ونصف منذ إعلان إبراهيموفيتش إنهاء مسيرته الدولية، وتحدثنا عن ذلك عقب بطولة أوروبا".
وختم أندرسون: "أكن احتراما كبيرا لزلاتان، تماما مثل العديد من اللاعبين الآخرين الذين اتخذوا نفس القرار، لكن الموضوع مغلق بالنسبة لي".
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