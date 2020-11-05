مدرب السويد: عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب مستحيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

أشار مدرب منتخب ​السويد​، ​يان أندرسون​ إلى أن عودة نجم ميلان، ​زلاتان إبراهيموفيتش​ إلى صفوف المنتخب مستحيلة.



ونشر السلطان مؤخرا صورة له بقميص المنتخب السويدي، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" وكتب عليها: "لم أرك منذ وقت طويل".

وأوضح أندرسون: "أخبرني البعض أن هناك خطة وراء هذه الصورة، لكنني لا أفهم ما تعنيه، ولا أريد أن بذل الكثير من الجهد في هذا الأمر".

وأضاف: "مرت 4 سنوات ونصف منذ إعلان إبراهيموفيتش إنهاء مسيرته الدولية، وتحدثنا عن ذلك عقب بطولة أوروبا".

وختم أندرسون: "أكن احتراما كبيرا لزلاتان، تماما مثل العديد من اللاعبين الآخرين الذين اتخذوا نفس القرار، لكن الموضوع مغلق بالنسبة لي".