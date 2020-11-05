شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اسطورة الحراسة الالمانية في الحجر الصحي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020 اكدت تقارير صحفية ألمانية أن أوليفر كان عضو مجلس إدارة نادي ​بايرن ميونيخ​ واسطورة الحراسة الالمانية دخل الحجر الصحي بعد مُخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت التقارير ان عضو مجلس إدارة النادي البافاري دخل الحجر الصحي بشكل طوعي بعد إصابة أحد المقربين منه بالفيروس القاتل. وأوضحت الصحيفة أن ​اوليفر كان​ لم يصب بالعدوى وهو على ما يرام ولكنه فضل الدخول للحجر الصحي لمدة 10 أيام. يُذكر أنّ بايرن ميونيخ أعلن إصابة مهاجمه الهولندي جوشوا بفيروس كورونا.

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