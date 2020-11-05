الآسيوي يرفض احتجاج بيرسيبوليس الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي بيرسيبوليس الإيراني، عقب قرار لجنة الانضباط والأخلاق التي اعتبرت أن اللاعب عيسى آل كثير خالف لائحة الانضباط والأخلاق.

وقررت لجنة الاستئناف تأييد العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق بشكل كامل، وحرمان اللاعب عيسى آل كثير من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف دولار.

وكانت لجنة الأخلاق والانضباط اعتبرت أن اللاعب قام بتصرف يحتوي على تمييز خلال مباراة فريقه بدوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب أمام باختاكور الأوزبكي 30 سبتمبر الماضي بالدوحة.