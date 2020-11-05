معلول وساسي في تشكيلة تونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف منذر الكبير مدرب منتخب تونس لكرة القدم أمس عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر الإعدادي لمباراتي تنزانيا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بدءا من يوم الأحد المقبل. وضمت القائمة 26 لاعبا، من بينهم 20 لاعبا محترفا يتقدمهم القائد يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري ومهاجم سانت اتيان الفرنسي وهبي الخزري. كما ضمت القائمة لاعب يوفنتوس الإيطالي حمزة رفيع، ولاعب هانوفر الألماني مارك اللمطي، ولاعب كولن الألماني إلياس السخيري، ولاعب الزمالك المصري الفرجاني ساسي، وعلي معلول لاعب الأهلي المصري. كما ضمت القائمة لاعب يوفنتوس الإيطالي حمزة رفيع، ولاعب هانوفر الألماني مارك اللمطي، ولاعب كولن الألماني إلياس السخيري، ولاعب الزمالك المصري الفرجاني ساسي، وعلي معلول لاعب الأهلي المصري. ويستعد ساسي ومعلول للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الغريمين المصريين يوم 27 نوفمبر الجاري.

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