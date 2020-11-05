جينيس: السعودي خلف أكبر لاعب سلة في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل لاعب المنتخب السعودي ونادي أحد لكرة السلة محسن خلف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعدما أصبح أكبر لاعب كرة سلة في العالم (من حيث العمر) ، يشارك في مباريات رسمية.

بدأ محسن مسيرته مع نادي أحد عام 1979، حصل على العديد من الألقاب على المستوى المحلي والخليجي والعربي والآسيوي ، ففي درجة الشباب حقق ثلاث بطولات في منطقة المدينة المنورة، وبطولة في فئة الأولمبي، وعندما تم تصعيده للفريق الأول فتح خزانته لاحتواء 15 بطولة للدوري الممتاز، و14 بطولة كأس، وثلاث بطولات نخبة، وأربع بطولات خليج، والمركز الثالث في بطولة العرب حتى اعتزاله في 2015، عندما شارك في نهائي الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة بعمر 51 عاما و335 يوما، محققا لقبه الأخير مع ناديه أحد.

وعلى صعيد المنتخب التحق محسن بالمنتخب السعودي عام 1986، حيث حصد بطولتي كأس الخليج وبطولة عربية وبطولة الملك عبدالله الدولية في الأردن وبطولة الشرطة العربية، وحصد المركز الثالث في بطولة آسيا.

إنجازات خلف: