شكرا لقرائتكم جمال العدل: جيل بركات وابو تريكة معدش موجود.. وأرفض احتراف مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى المنتج جمال العدل المعروف بانتمائه للزمالك، أن جيل ابو تريكة وبركات غير موجود حاليا ليضمن الأهلي الفوز على الزمالك بنهائي افريقيا، وواثق في الجيل الحالي في وجود بن شرقي وساسي ومصطفى محمد وطارق حامد.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "أداء الزمالك في الشوط الأول بمباراة الرجاء كان يشوبه الخوف والقلق قبل أن يتغي الأداء في الشوط الثاني".

طالب مرتضى منصور بالحفاظ على القوام الأساسي لفريق الزمالك وأتمنى استمرار مصطفى محمد وعدم احترافه، مضيفا: أتمنى تهدئة الأجواء قبل نهائي افريقيا بين الأهلي والزمالك، لاسيما أن الكثيرين سينزلون إلى الشوارع لمشاهدة المباراة على القهاوي باعتبارها مباراة مشفرة.