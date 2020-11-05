شكرا لقرائتكم طارق الأدور: الأهلى حقق 12 رقما قياسيا أهمها أكبر نسبة فوز لفريق بدوريات العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق الادور، الناقد الرياضي ، أن النادى الأهلى استطاع تحقيق 12 رقم قياسي هذا الموسم أهمها أكبر نسبة لفوز فريق بالدورى فى العالم، مضيفا فى العالم بنسبة 68.8% حيث فاز ب 42 لقب من بين 61 مرة.

وأضاف الأدور فى برنامج ملك وكتابة على قناة النادى الأهلى أن هناك 7 أندية فازت بالدورى أكثر من 42 مرة فى العالم ولكن لا يوجد فريق فى العالم حقق نسبة الفوز فى الدوري بنفس عدد المباريات .

وواصل الأدور تصريحاته قائلا الاهلى عادل أرقامه القاسية حيث نافس نفسه بفوزه بالدورى قبل نهايته ب 7 أسابيع ولا يوجد نادى فى العالم فاز بالمسابقة قبل نهاية المسابقة ب 3 أسابيع

وتابع أن عدد النقاط 89 نقطة هو رقم قياسي جديد لضرب رقمه السابق 88 نقطة ، وكذلك الانتصار 28 مرة خلال 34 مواجهة ، وأيضا الأهلى عادل ارقامه الشخصية إلا رقم عدد مرات كلين شيت لفريق واحد فى موسم واحد الى 28 كلين شيت من اصل 34 مواجهة ، كما حقق الشناوى 24 شباك نظيفة هذا الموسم.