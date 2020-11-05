شكرا لقرائتكم طارق الأدور: الأهلى حقق 12 رقما قياسيا أهمها أكبر نسبة فوز لفريق بدوريات العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق الادور، الناقد الرياضي ، أن النادى الأهلى استطاع تحقيق 12 رقم قياسي هذا الموسم أهمها أكبر نسبة لفوز فريق بالدورى فى العالم، مضيفا فى العالم بنسبة 68.8% حيث فاز ب 42 لقب من بين 61 مرة.
وأضاف الأدور فى برنامج ملك وكتابة على قناة النادى الأهلى أن هناك 7 أندية فازت بالدورى أكثر من 42 مرة فى العالم ولكن لا يوجد فريق فى العالم حقق نسبة الفوز فى الدوري بنفس عدد المباريات .
وواصل الأدور تصريحاته قائلا الاهلى عادل أرقامه القاسية حيث نافس نفسه بفوزه بالدورى قبل نهايته ب 7 أسابيع ولا يوجد نادى فى العالم فاز بالمسابقة قبل نهاية المسابقة ب 3 أسابيع
وتابع أن عدد النقاط 89 نقطة هو رقم قياسي جديد لضرب رقمه السابق 88 نقطة ، وكذلك الانتصار 28 مرة خلال 34 مواجهة ، وأيضا الأهلى عادل ارقامه الشخصية إلا رقم عدد مرات كلين شيت لفريق واحد فى موسم واحد الى 28 كلين شيت من اصل 34 مواجهة ، كما حقق الشناوى 24 شباك نظيفة هذا الموسم.
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوصول إلى الفوز رقم 28 في النسخة 61 من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري.
بهذا الفوز يواصل الأهلي التأكيد أنه الفارس الأوحد لبطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في معادلة رقمه القياسي المسجل باسمه في تاريخ المسابقة، كأكثر الفرق تحقيقًا للفوز في موسم واحد بالبطولة، وهو نفس الرقم الذي حققه الفريق في موسم 2017-2018.
وكان الفريق الأول لكرة القدم قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.
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