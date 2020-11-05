شكرا لقرائتكم سامح يوسف : الزمالك أفضل فريق في مصر حالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى سامح يوسف لاعب الزمالك السابق أن أشرف بن شرقي لم يظهر بكامل مستواه في مباراة الرجاء المغربي ووجوده اضافة للزمالك. قال خلال تصريحات لقناة الزمالك:"مصطفى محمد يحرز أهداف من الصعب أن يحرزها لاعبين بهذا الشكل في الوقت الحالي ويسجل أهداف صعبة"، موضحا: "عبد الله جمعة يمر بمستوى ثابت مع الزماك ويقدم مستويات طيبة". شدد: "التشكيل الأمثل للمباراة النهائية هو اللعب بنفس تشكيل مباراة الرجاء بخلاف مشاركة أوباما بدلا من اسلام جابر". أردف: "الزمالك افضل فريق في مصر في الفترة الحالية والزمالك لديه لاعبين قادرين على تحقيق المهمة".

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