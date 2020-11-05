شكرا لقرائتكم الغندور: التحكيم الإفريقي به كواث عديدة.. ومصطفى محمد من أفضل لاعبي العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الإعلامي خالد الغندور على صعود الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال افريقيا، قائلا: "لأول مرة في التاريخ يلعب نهائي بين فريقين من بلد واحدة ومن مباراة واحدة وفي وجود السوشيال ميديا وتطبيق تقنية الفار".

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "بالتأكيد جمهور الزمالك لم يتمنى فوز الأهلي في نسخة نهائي دوري الأبطال 2017 و2018 وهذه طبيعة كرة القدم في العالم كله وطبيعي اني اقول يارب الأهلي يخسر لأني زملكاوي وعايز فريقي يخسر".

تابع: "لابد يكون هناك توازن في طرح الأمور واستقبال الضيوف واللي شفته بعد فوز الأهلي على الوداد غير اللي شفته بعد فوز الزمالك على الرجاء"، متابعا: "الزمالك تعرض لهجوم كبير من المواقع المصرية قبل مباراة الرجاء المغربي".

أردف: "التحكيم الافريقي به كوارث عديدة رغم تطبيق تقنية الفار وفوزي لقجع لعب دورا في تأجيل مباراة الرجاء المغربي أكثر من مرة".

أشار: "عندنا واحد من افضل لاعبي الرأس في العالم هو مصطفى محمد واللي جاب جون عالمي وعندنا موهبة عالمية".