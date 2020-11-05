شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحسم القائمة النهائية للمنتخب الأولمبى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يحسم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، القائمة النهائية للمنتخب، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و 17 نوفمبر ضمن برنامج الاعداد لنهائيات دورة الألعاب الاولمبية بطوكيو يوليو المقبل.وواصل المنتخب الأولمبي تدريباته بمعسكره المفتوح علي ملاعب استاد القاهرة استعدادا للمباراتين.
وتحدث شوقي غريب مع اللاعبين عن المباراتين القادمتين، خاصة مواجهة كوريا الجنوبية، حيث أكد إنها مدرسة كروية تمتاز بالسرعة واللياقة البدنية العالية وهو ماظهر في بطولة آسيا التي فاز بها الفريق الكوري.
ومن المقرر أن يختتم الفريق معسكره المفتوح بمران على الملعب الفرعي باستاد القاهرة في الثانية من ظهر غد الجمعة ليحصل بعدها علي راحة يوم السبت علي أن ينطلق المعسكر المغلق الأحد.
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