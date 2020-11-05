خالد الغندور: مصطفى محمد من أفضل لاعبى الرأس فى العالم.. ويوجد كوارث تحكيمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامي خالد الغندور على صعود الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال افريقيا، قائلا: "لأول مرة في التاريخ يلعب نهائي بين فريقين من بلد واحدة ومن مباراة واحدة وفي وجود السوشيال ميديا وتطبيق تقنية الفار"، متابعا خلال تصريحات لقناة الزمالك: "بالتأكيد جمهور الزمالك لم يتمنى فوز الأهلي في نسخة نهائي دوري الأبطال 2017 و2018 وهذه طبيعة كرة القدم في العالم كله وطبيعي إني أقول يارب الأهلي يخسر لأني زملكاوي وعايز فريقي يخسر".
تابع الغندور: "لابد يكون هناك توازن في طرح الأمور واستقبال الضيوف واللي شفته بعد فوز الأهلي على الوداد غير اللي شفته بعد فوز الزمالك على الرجاء"، متابعا: "الزمالك تعرض لهجوم كبير من المواقع المصرية قبل مباراة الرجاء المغربي"، أردف: "التحكيم الافريقي به كوارث عديدة رغم تطبيق تقنية الفار وفوزي لقجع لعب دورا في تأجيل مباراة الرجاء المغربي أكثر من مرة".
كما قال الغندور: "عندنا واحد من أفضل لاعبي الرأس في العالم هو مصطفى محمد واللي جاب جون عالمي وعندنا موهبة عالمية"، وذلك فى تعليق منه فيما يخص الحديث عن مستوى مصطفى محمد المتألق مؤخرا مع فريقه فى المنافسات المختلفة.
من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013.
وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.
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