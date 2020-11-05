شكرا لقرائتكم خبر عن هناء حمزة تتقدم بأوراق ترشحها على العضوية فى إنتخابات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الإعلامية ونجمة الكرة الطائرة السابقة فى الأهلى هناء حمزة، بأوراق ترشحها على العضوية فى انتخابات اتحاد اللعبة المقبلة والمقررإقامتها فى الجمعية العمومية العادية المقرر إنعقادها يوم 11 ديسمبر القادم ، كما تقدمت هويدا مندى المدير التنفيذي للاتحاد الافريقى وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى سابقا بأوراق ترشحها أيضا للانتخابات.

وتقدم شريف الشمرلى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية السابق أمس بأوراق ترشحه على مقعد الرئاسة و من قبله للرئاسة حتى الأن الثنائى فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة للإتحاد السابق وعبد الحميد الوسيمى نائب رئيس الإتحاد السابق بأوراقهما و أحمد عبد الدايم المدير التفيذى السابق للإتحاد .

ومن جانبه، كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عن عدم أحقيته فى الترشح فى انتخابات الاتحاد المقبلة المقرر إقامتها فى الجمعية العمومية العادية يوم 11 ديسمبر المقبل، وأعضاء مجلسه أيضا، وأشار إلى أنه وقع هو وأعضاء اللجنة على إقرارات عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة قبل استلام الاتحاد.

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وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى يوم 6 نوفمبر الجارى موعدا لغلق باب الترشح فى الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد فى المرحلة المقبلة وإخطار للهيئات الرياضية التابعة للاتحاد يوم 30 أكتوبر الجارى بموعد الحمعية العمومية العادية و غير العادية لمناقشة اللائحة.

وعينت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا الثنائى محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية، وموعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية.