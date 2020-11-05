شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف فى تلفزيون ”الخليج 365” مفاجآت تخص الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن اللجنة الخماسية التى تُدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، استقرت على تأجيل موعد انطلاق الدورى الممتاز للموسم الجديد، إلى الأول من ديسمبر المقبل، بسبب تأجيل نهائى دورى أبطال إفريقيا، الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى.

لمتابعة فيديو لايف محمد شبانة كاملًا عبر تلفزيون الخليج 365

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تليفزيون الخليج 365، أن اللجنة الخماسية ترغب فى إنهاء كأس مصر فى النسخة الجارية، قبل انطلاق منافسات الدورى الممتاز للموسم الجديد، لذا من المقرر أن ينطلق الدورى الجديد يوم 4 أو 5 من شهر ديسمبر المقبل.

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أضاف شبانه فى تليفزيون الخليج 365، أن اللجنة الخماسية حذرت الأندية خلال الاجتماع الذى عقد بينهم موخرًا من إلغاء الدورى الجديد بعد تمسك الأندية بإقامته بشكله العادى ورفض إقامته من دور واحد؛ لذا ألمحت للأندية إمكانية إلغاءه فى ظل كثرة الارتباطات فى الموسم الجديد سواء لأولمبياد أو تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.