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شكرا لقرائتكم خبر عن قميص متولى "الرجاء" هدية عبد الله جمعة لصالح بعد التأهل للنهائى الإفريقى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلى، هدية من شقيقة عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، عبارة عن قميص محسن متولى صانع ألعاب الرجاء المغربى، وذلك بعد حصول لاعب الفريق الأبيض على قميص نظيره فى الرجاء بالمواجهة التى جمعت الفريقان، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، ليهديه لشقيقه لاعب الأهلى ونشر صالح جمعة صورة الهدية التى تلقاها من شقيقه عبر "ستورى" حسابه على "انستجرام"، موجها الشكر إليه على تلك الهدية.
ستورى صالح جمعة
من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013.
وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.
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