الامارات | بيدرو: أنا المدرب المناسب لفريق العين وأتفهم غضب الجماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: أنا المدرب المناسب لفريق العين وأتفهم غضب الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل إنه المدرب المناسب للفريق وأن لديه مجموعة من اللاعبين القادرين على تنفيذ المطلوب منهم، مشيراً إلى أنه يتفهم غضب الجماهير بسبب البداية غير الجيدة التي حققها "الزعيم"، مؤكداً أنه لم يتوقع أن يحصد فريقه 5 نقاط من أصل 12 في أول أربعة جولات في دوري الخليج العربي لكرة القدم وهو ما جعل "الزعيم" يحقق أسوأ بداية في تاريخه في المنافسة خلفت موجة من الانتقادات تجاه المدرب الذي ينتهي عقده بعد 7 أشهر من الآن.

وقال في المؤتمر الصحافي: "أعتقد أنني المدرب المناسب للفريق، لدينا فريقاً جيداً قادر على تنفيذ ما هو مطلوب منه، وهنالك لاعبون يقدمون كل ما لديهم حتى النهاية، نحن لا نزال في الجولة الرابعة من الدوري ومقبلين على لعب مباراة الجولة الخامسة، ولذلك علينا أن نكون معاً طوال الوقت وهذا ما ينبغي أن نقوم به".

وأضاف: "لا أعتقد أنَّ هذا هو الوقت أو المكان المناسبين لمناقشة الأمور الأخرى، يجب أن يكون تركيزنا هو الفريق ومباراتنا ضد الظفرة ونقاطها الثلاث، أما الأمور السلبية التي ظهرت خلال مباراة الفجيرة، يجب علينا معالجتها وكما شرحت مسبقاً وإذا ما حققنا هذا سنكون أقوى وبالتأكيد سنضع أيدينا على النقاط الثلاث مع إظهار كامل الاحترام لفريق الظفرة".

رداً على سؤال حول غضب الجماهير على أداء ونتائج الفريق قال: "أتفق مع الجماهير واحترم وجهة نظرهم لأننا العين. وخلال المباريات الأربع التي خاضها الفريق حققنا خمس نقاط فقط، وهو الأمر الذي لم نكن نتوقعه، أنا على يقين بأن الجماهير ستكون معنا في جميع الأوقات ولا يساورني الشك أن المدرب في النهاية هو من يتحمل مسؤولية الأخطاء".

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وأضاف: "الجماهير ترغب في أن نحقق أفضل النتائج وهو ما نحاول أن نحققه لفريق العين ولذلك فالأمور التي نتحمل مسؤوليتها هو العمل الجاد والتركيز والقتال بقوة للفوز بالنقاط الثلاث، حتى ولو كان اداؤنا لم يكن جيداً، ولكننا قاتلنا وحاولنا أن نحقق هدفنا والفوز بثلاثة نقاط".

ومضى: "هذه الأوقات ليست الأوقات التي يجب أن ننقسم فيها على بعضنا، وإنما هذا هو الوقت الذي يجب أن نكون فيه متحدين معاً، وما أطلبه من الجماهير أن يدعموا الفريق كما يفعلون دائماً، وليس فقط في الأوقات التي يحقق فيها الفوز، لأنه بعد الفوز الجميع يحتفلون ولكن في الأوقات التي لا يحالفنا فيها الحظ، مثل مباراة الفجيرة".

وواصل مدرب فريق العين: "يتوجب علينا أن نتفهم بأن بطولة الدوري هي مسابقة طويلة وتتألف من لعب 26 مباراة، ونحن لا نزال في البداية، أحياناً نحتاج لأن تكون البداية في الموسم الجديد قوية، وكان هذا هدفنا ولكن لسوء الحظ لم يحدث، وفي كل أسبوع نغير من تشكيلة الفريق".

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