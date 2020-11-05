شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يقترب من العودة لصفوف الإنتر أمام أتالانتا الجريح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن إمكانية لحاق مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، للقاء فريق أتالانتا، الأحد المقبل، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وقال كونتي، المهاجم البلجيكي يسابق الزمن خلال هذه الفترة حتى يعود سريعا لصفوف الفريق والدخول في التشكيلة الأساسية خاصة وأنه لقاء أتالانتا يحتاج لجهوده.

أضاف، لوكاكو، يجري تدريبات فردية داخل صالة الجيم بجانب التدريبات الجماعية الذي يشارك في جزه منها مع لاعبي الفريق الإيطالي، مما يجعله قريبا جدا من العودة للمستطيل الأخضر بعد الإصابة الذي تعرض لها سابقا في الفخذ.