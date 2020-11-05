شكرا لقرائتكم خبر عن بول بوجبا يحسم مصير عودته لصفوف يوفنتوس الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ميرو» البريطانية عن رغبة بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية. وقال التقرير، إن اللاعب الفرنسي رفض بشدة العودة مرة أخرى لصفوف يوفنتوس الإيطالي نهاية الموسم الجاري، وأنه يرى مستقبله الكروي داخل صفوف ريال مدريد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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