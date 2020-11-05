شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يسير عكس الاتجاه.. وكونتي: فريقي على الطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بالرغم من تذيل فريقه مجموعته بدوري أبطال أوروبا، وبدايته المرتشعة داخل الدوري الإيطالي، إلا أن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، يرى أن فريقه يسير على الطريق الصحيح.
ووفقا لموقع «توتو سبورت» الإيطالي، فأن أنطونيو كونتي، يحاول استعادة مستواه نجومه خاصة بعد الخسارة المؤلمة أمام ريال مدريد الثلاثاء الماضي، مما جعل جماهير الإنتر تصب غضبها في وجه كونتي.
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