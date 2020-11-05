شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينفي انتقال مدبولي والشامي في صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر النادى الإسماعيلى بيانا رسميا قبل قليل أكد فيه أنه لا صحة لأى أنباء عن أي صفقات تبادلية مع الاتحاد السكندرى.

وأكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للإسماعيلى، البيان الذي جاء فيه «أنه لا نية على الإطلاق لما نشر في بعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن موافقة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لإبرام صفقات تبادلية مع الاتحاد السكندرى تقضى برحيل أحمد مدبولى ومحمد الشامى خلال فترة الانتقالات الجارية».

وأضاف: «فى الفترة الأخيرة لوحُظ إصرار البعض على نشر أخبار غير صحيحة، للحد الذي وصل إلى إجراء صفقات لم تحدث مطلقا وما يُصاحبها من جدل واسع النطاق بين جموع وعشاق الجماهير دون مبرر».

واستكمل المتحدث الإعلامي: «المهندس إبراهيم عثمان شدد مرارا وتكرارا على عدم التفريط بأى لاعب من القوام الأساسى للفريق مع إجراء تعاقدات جديدة تليق باسم وجماهير النادى والتى سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة».

وأتبع: «لجنة التعاقدات بالتنسيق مع أعضاء الجهاز الفنى قطعت شوطا كبيرا مع بعض اللاعبين المميزين ويتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة، وعقب نهاية تلك المفاوضات وانتهائها بنجاح سيتم الإعلان عنها عبر قنوات النادى الرسمية».

واختتم وحيد قائلا: «نتمنى من الجماهير عدم الانسياق وراء هذه الأخبار غير الدقيقة والتى تنعكس بشكل سلبى على لاعبى الفريق».

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