شكرا لقرائتكم خبر عن لاوتارو مارتينيز يدعم هجوم برشلونة في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «ماركا» الإسباني، إن نادي برشلونة بدأ التحرك بشكل رسمي لحسم صفقة النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو الصيفية على أقصى تقدير.

وأكد التقرير أن برشلونة يحتاج لتطوير هجومه خاصة بعد رحيل لويس سواريز الذي انتقل لصفوف أتلتيكو مدريد بداية من الموسم الجاري، وقدم أداءً فنيًا مميزًا مع رفقاء دييجو سيموني في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.