شكرا لقرائتكم خبر عن شتيجن: برشلونة سيحصد دوري الأبطال والليجا هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة، سعادته بفوز فريقه مساء أمس على دينامو كييف الأوكراني، بهدفين مقابل هدف خلال الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.
وقال الحارس الألماني، لما نشره موقع «ماركا»، أنا سعيد للغاية لعودتي مرة أخرى للملاعب بعد غيابي عن المستطيل الأخضر لفترة اقترب من 3 أشهر، وأعد جماهير البرسا بحصد لقب الأبطال والليجا.
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