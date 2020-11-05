شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد: محمد صلاح قادرًا على تحطيم الأرقام القياسية لأساطير ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى جيراد، أسطورة ليفربول، سعادته البالغة بالأداء الفني الذي يقدمه محمد صلاح، داخل صفوف الريدز خلال الفترة الماضية والحالية سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، ومعادلته لأرقامه القياسية بقميص ليفربول.

وقال جيرارد، أتوقع أن يتخاطني محمد صلاح خلال الفترة المقبلة في كافة المسابقات خاصة وأنه لاعب مميز يستطيع تحطيم الأرقام القياسية المسجلة بأسماء أساطير ليفربول الإنجليزي.

وأكد وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل»، أن صلاح أصبح من الأعمدة الرئيسية الذي يعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب، خاصة في الأوقات الصعبة التي دائما يقدم فيها النجم المصري أداءا فينا مميزا.