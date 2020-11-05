شكرا لقرائتكم خبر عن الأرسنال يجدد عقد محمد النني بتوصية من أرتيتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إنجليزية عن رغبة نادي الأرسنال، بتجديد عقد النجم المصري، محمد النني، خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه لاعب الوسط الدولي.

ووفقا لما نشره موقع «ديلي ميل»، فأن النني سيجدد عقده مع ناديه الإنجليزي عقب فترة التوقف الدولي الحالية، خاصة بعد أن أعلن أرتيتا، المدير الفني للأرسنال عن حاجته بشدة لدور لاعب وسط المنتخب الوطني داخل صفوف الجانرز خلال الفترة المقبلة.