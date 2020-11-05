شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي دايوت أوباميكانو يغيب عن صفوف لايبزيج لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي لايبزيج الألماني، أن مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو، سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام على الأقل، بسبب الإصابة، ووفقا لما نشره النادي الألماني على حسابه بموقع تويتر.

وكشف النادي الألماني، أن إصابة أوباميكانو، لاتدعى للقلق، كل ما في الأمر أنه تعرض لكدمة في الفخذ خلال مباراة باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يغيب لمدة تتراوح بين 10 و14 يوما.