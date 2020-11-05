الاتحاد الأوروبي يكشف النقاب عن الأهداف المرشحة لنيل جائز الأفضل في الجولة الثالثة للأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، النقاب عن الأهداف الأربعة المرشحة لنيل جائزة الأفضل خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج». واختار الاتحاد الأوروبي، هدف لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، في شباك ريال مدريد، وهدف الكولومبي لويس دياز، مهاجم بورتو، في شباك مارسيليا، وهدف موجامد سليمانوف، مهاجم كراسنودار، في شباك إشبيلية، وهدف الفرنسي الحسن بيليا، مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ، في شباك شاختار. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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