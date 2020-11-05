شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى للأعلى للإعلام ضد مخرج مباراة الزمالك والرجاء: تاريخه «مُلوّث بالهوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم المحامي بالنقض عصام البنانى، مدير المركز المصرى للقانون، مساء اليوم الخميس، بشكوى إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالب فيها باستبعاد إسناد أي مباراة طرفها فريق نادى الزمالك إلى المخرج محمد نصر الدين، واصفا إياه بأن تاريخه «ملوث بالهوى والميل».

حملت الشكوى الرقم 1243 لسنة 2020، ورصد صاحبها ما سماه بالتجاوزات المتكررة على مدار سنوات طويلة من قبل المخرج محمد نصر الدين المشكو في حقه، تجاه فريق وجماهير الزمالك، لافتا إلى تكرار سابقة توقيع جزاءات متعددة ضده دون ردع.

وقال البناني في شكواه: «لا أعرف سببا واحدا لإسناد مباريات لهذا المخرج المتحيز الفج المثير للفرقة والانحياز والتعصب رغم تاريخه الأسود مع نادى الزمالك».

وتابع أنه سبق لمحمد نصر نقل مباراة فاز الأهلى فيها بدرع الدورى ولم يكن الزمالك طرفا، وأذاع «الموتور» أغنية «عينى» للمطرب هشام عباس وأتى معها بمشاهد لجماهير الزمالك مقطوعة الصلة بالمباراة، ووقتها انتفض الإعلامى فايز الزمر في مبنى ماسبيرو واستصدر له من رئيس التليفزيون وقتها قرارا بالإيقاف وتوجيه اللوم، ومن يومها تتوالى الأحداث المؤسفة منه تجاه جماهير الزمالك بلا حصر ودون رقيب أو حسيب، وتسند إليه مباريات الفريق الأبيض وكأنه يقول «أنا مسنود».

وأشار البناني إلى أن نائلة فاروق، رئيس التليفزيون، قامت في سبتمبر الماضي، باعتماد قرار اللجنة الثلاثية بإيقاف «نصر» 10 أيام بعد مباراة الزمالك وطنطا، لانشغاله بالجماهير وعدم إذاعة أحد الأهداف، وفوجئ الجمهور بعدها بإسناد إخراج مباراة الزمالك والرجاء في الدور قبل النهائى لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال له، ليستمر في هوايته باستفزاز المحللين وتضليل المشاهدين والرأى العام وإشاعة التعصب والكراهية بين جماهير أكبر فريقين في مصر وأفريقيا والوطن العربى.

والتمس البنانى من المجلس الأعلى للإعلام استبعاد المخرج محمد نصر الدين من مباريات طرفها فريق نادى الزمالك، حماية لحيادية ونزاهة الإعلام المصري.

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