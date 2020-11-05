«الدون» يقود البرتغال أمام فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد كريستيانو رونالدو إلى قائمة منتخب البرتغال، الذي ترك معسكره الأخير لإصابته بفيروس كورونا، ليقود الهجوم خلال مباراتي دوري الأمم أمام فرنسا وكرواتيا. وجاءت قائمة المنتخب البرتغالي:حراسة المرمى: أنتوني لوبيز، روي باتريسيو، روي سيلفا، ودفاعا، جواو كانسيلو، نيلسون سيميدو، دومينجوس دوارتي، خوسيه فونتي، روبن سيميدو، روبن دياس، ماريو روي، رافاييل جويريرو. ووسطا،دانيلو بيريرا، روبن نيفيس، ويليام كارفالو، برونو فرنانديز، ريناتو سانشيز، جواو موتينيو، سيرجيو أوليفيرا، وهجوما، برناردو سيلفا، ترينكاو، بيدرو نيتو، دييجو جوتا، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، باولينيو. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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