شكرا لقرائتكم خبر عن ديشامب يعلن قائمة «الديوك» لمواجهة البرتغال والسويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قائمة اللاعبين التي ستخوض لقاء، البرتغال والسويد في دوري أمم أوروبا. وجاءت القائمة كالتالي، حراسة المرمى: هوجو لوريس، ستيف مانداندا، مايك مايجنان، بينوا كوستيل، ودفاعا، لوكاس ديني، ليو دوبوا، لوكاس هيرنانديز، برسنيل كيمبيمبي، كليمنت لينجليت، بنجامين بافارد، رافائيل فاران، كورت زوما، ووسطا، نجولو كانتي، ستيفن نزونزي، بول بوجبا، أدريان رابيو، موسى سيسوكو، كورنتين توليسو، وهجوما، وسام بن يدر، كينجسلي كومان، نبيل فقير، أوليفييه جيرو، أنطوان جريزمان، أنطوني مارسيال، كيليان مبابي، ماركوس تورام. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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