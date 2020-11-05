شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يعترف: باريس سان جيرمان يستحق الخسارة أمام لايبزيج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن فريقه استحق الخسارة بثنائية أمام لايبزيج مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.
وأضاف المدرب الألماني، لشبكة «مونت كارلو» الفرنسية: أن فريقه لم يقدم أداء فني بالشكل المراد، وفي الوقت الذي كان بإمكاننا تحقيق الفوز، احتسب ضدنا ركلة جزاء من خطأ ساذج، وخرجنا في النهاية خاسرين، ولكن علينا الفترة المقبلة تصحيح المسار للمنافسة على لقب التشامبيونزليج.
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