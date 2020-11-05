شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب من الأهلي والزمالك بإقامة النهائي الأفريقي التاريخي بحضور جماهيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن مسؤولي الكرة بناديي الأهلي والزمالك طالبا اتحاد الكرة و«كاف» بإقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بحضور جماهير.

واقترح مسؤولو الناديين تحديد عدد من 3 آلاف إلى 5 آلاف مشجع من كل فريق بالمباراة، على أن تكون أماكن جلوس الجماهير متباعدة، وذلك نظرًا لأهمية المباراة تاريخيًا، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها فريقان من بلد واحد في نهائي دوري الأبطال، ومقامة في مصر أيضًا.

وطالب الأهلي والزمالك في حال الإصرار على عدم حضور الجماهير، بنقل المباراة إلى استاد القاهرة، حيث إنه ليس هناك داعٍ لنقلها إلى ملعب استاد الجيش ببرج العرب دون جماهير.

ويلتقي الأهلي والزمالك لأول مرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد برج العرب في سابقة تاريخية، بعد تأهل الفريقين على حساب بطلي المغرب الوداد والرجاء.