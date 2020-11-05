شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقترح على «كاف» إقامة مباراتي توجو في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تقديم «الجبلاية» اقتراحًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لإقامة مباراتي توجو ذهابًا وإيابًا في القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن توجو من الدول التي ضربتها جائحة كورونا، ما قد يهدد مباراتي مصر أمامها، المقرر لهما 14 و17 نوفمبر الجاري، لذلك تقدم الاتحاد المصري بهذا الاقتراح تجنبًا لتأجيلها في وقت لاحق.