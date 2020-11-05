شكرا لقرائتكم "البنك الأهلى" يقترب من ضم محمد فخرى لمدة موسم على سبيل الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمد فخرى صانع ألعاب فريق الأهلى مواليد 99 من الانتقال لفريق البنك الأهلى على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق في بطولة الدورى الممتاز حيث يعد فخرى من المواهب الصاعدة بقوة من قطاع الناشئين فى القلعة الحمراء و ظهر بشكل جيد خلال مباراة الاهلى و طلائع الجيش فى ختام مباريات بطولة الدورى الممتاز .

وكان محمد يوسف كشف عن خطة النادى التعاقدية مع لاعبى الدورى المصرى فى إطار سياسة التدعيم قبل انطلاق الموسم الجديد، وقال يوسف فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: بدأنا تدريبات تمهيدية للمجموعة التى صعدت مع الفريق لكسب الوقت من أجل تجهيزهم، وفى المرحلة القادمة تنضم إليهم المجموعة الجديدة، ونسير فى أكثر من طريق لضم عدة لاعبين، وضعنا عدة اختيارات ونحتاج تدعيمات أخرى

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أضاف: حددنا من 5 إلى 6 لاعبين تحسباً لفشل المفاوضات مع أى لاعب، أكدت فى المؤتمر الصحفى أننى لا يمكن أن أطلب لاعب فى أهمية مصطفى شوبير للأهلى خاصة أنه الاختيار الثالث بعد الشناوى ولطفى، والأهلى مش هيشترى حارس مرمى.

واختتم: وارد ضم لاعبين من الأهلى ولكن أؤكد أننى أفتح جميع الأبواب لضم لاعبين من الأهلى والزمالك وغيرهم ونقف على مسافة واحدة من الجميع فى النهاية أبحث عن الأفضل بغض النظر عن أننى انتمى للأهلى.