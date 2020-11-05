شكرا لقرائتكم بدر بانون يوقع عقد انضمامه للأهلي بشكل رسمي بعد اجتياز الكشف الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وقع بدر بانون مدافع الرجاء المغربي بشكل رسمي عقد انضمامه لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، مباشرة بعد وصول بعثة "النسور" لمصر.
وكشف موقع "البطولة"، أن بانون كان قد اجتاز الفحص الطبي بنجاح، قبل توقيع العقد، فضلا عن التقاطه الصور الرسمية الخاصة بالصفقة.
وودع بانون لاعبي الرجاء، اليوم الخميس، أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن، على أن يجمع أغراضه ويلتحق بفريقه الجديد في الأيام القليلة القادمة.
وانطلقت رحلة عودة "النسور" من أرض الكنانة" صوب المملكة، اليوم في تمام الساعة الواحدة زوالا (غرينيتش +1)، من مطار القاهرة الدولي.
يذكر أن الرجاء الرياضي، كان قد ودع يوم أمس مسابقة دوري أبطال أفريقيا، من بوابة "المربع الذهبي"، على حساب الزمالك المصري، بعد انهزامه ذهابا في المغرب بـ(1 ـ 0)، وإيابا في القاهرة (3 ـ 1).
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