شكرا لقرائتكم جماهير الاتحاد تحتفل بتورتة مع حسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى لفتة طيبة من جماهير الاتحاد للاحتفال بحسام عاشور المنضم حديثا لصفوف الاتحاد السكندرى، أحضر عدد من رابطة وعشاق جماهير الاتحاد تورتة تحمل صورة لحسام عاشور للتعبير عن سعادتها بانضمام القائد الجديد لصفوف سيد البلد وقال عدد من الجماهير وعلى رأسهم عادل شكل كبير مشجعى الاتحاد :"فضلنا الاحتفال بحسام عاشور لتعويضه عن عدم حضوره الاحتفال بالدورى العام" .

وحضر الاحتفال الجهاز الفنى وعلى رأسهم حسام حسن العميد المدير الفنى الجديد للاتحاد والذى أوضح أن وجود عاشور فى فريق الاتحاد إضافة كبيرة لسيد البلد وأنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع لما يمتلك من خبرات كبيرة .

وانتظم حسام عاشور كابتن الأهلى السابق والمنضم حديثا للاتحاد السكندرى فى التدريبات اليومية لأول مرة على ملاعب سموحة وسط ااستقبال جماهير واعضاء النادى اللاعب بالترحيب في أول ظهور له بتى شيرت زعيم الثغر

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وحرص الجميع داخل النادى على التقاط الصور مع عاشور الذى ابدى سعادته الكبيرة بانضمامه لصفوف زعيم الثغر.

ورحب جميع اللاعبين بالوافد الجديد الذى أكد لهم أنه سيبذل قصاري جهده مع زملائه من أجل الوصول بالاتحاد لاسكندري إلى مكانته الطبيعية كأحد أكبر الأندية الشعبية في مصر .



حسام عاشور

وانتظم اللاعبين فى التدريب الأول عقب الراحة السلبية التى حصل عليها جميع اللاعبين عقب انتهاء الدورى وبدأ زعيم الثغر تدريبات اليوم استعدادا لمسابقه كأس مصر و الموسم الجديد من الدورى حيث انتظم جميع اللاعبين الذين كانو معارين على أندية أخرى لتحديد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مصيرهم بالاستمرار او خورجهم على سبيل الإعارة او البيع النهائي.