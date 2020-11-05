شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد إجراء "الونش" لعملية جراحية إلا فى حالة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، إجراء محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، لعملية منظار الركبة، إلا فى حالة واحدة وهي حدوث تورم أو أي شعور بالآلم من جانب اللاعب، وذلك عقب نهاية منافسات دورى أبطال إفريقيا، حيث تم استبعاد فكرة إجراء اللاعب للعملية فى الوقت الحالى بعد نجاح تأهيله ومشاركته فى لقاء الرجاء المغربى ليصبح جاهزاً للتواجد فى التدريبات والمباريات المختلفة دون أي تدخل جراحى.

وبذلك سينضم الونش إلى المنتخب الوطنى ثم يستكمل مشواره مع الزمالك خلال الشهر الجارى خاصة بالتواجد فى نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الأهلى، ثم يتحدد موقفه حال حدوث أى شكوى بعد ذلك، بعدما نجح الفريق الأبيض فى التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الرجاء المغربى، بنتيحة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ليضرب موعدا مع الأهلى بعد تأهله على حساب الوداد المغربى حيث سيلتقى القطبين يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى فى نهائى البطولة الأفريقية على ستاد برج العرب.

وتواصل الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطنى، مع الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك، من أجل الاستفسار منه عن حالة الثنائى محمود علاء ومحمود الونش مدافعى الفريق الأبيض، من أجل الاطمئنان على الثنائى وجاهزيتهما للتواجد فى معسكر المنتخب الوطنى الحالى، من عدمه، بعد تأهيلهما بأسرع صورة ليتواجدا مع الفريق الأبيض فى لقاء الرجاء المغربى، الذى أقيم أمس الأربعاء، وانتهى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، إلى النهائى الأفريقى ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

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وكشف طبيب نادى الزمالك لنظيره فى المنتخب إن الثنائى أصبحا جاهزان للتواجد فى أي مباراة بعد الاطمئنان على حالتهما ومشاركتهما بشكل طبيعى مع الفريق الأبيض، على أن يخضع الثنائى لفحص طبى من أجل الاطمئنان مجددا على حالتهما تحت إشراف طبيب المنتخب عقب انتهاء حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة من حسم اختياراته من صفوف الزمالك حيث من المنتظر أن يعلن عن قائمة اللاعبين المنضمين من النادى الأبيض خلال الساعات المقبلة.

وجاء تواصل أبو العلا مع طبيب الزمالك منذ إصابة الونش فى مباراة الإسماعيلى فى الجولة الأخيرة بالدورى وحرص على استمرار ذلك التواصل لحين انتهاء الفريق من مباراة الرجاء المغربى، من أجل الاطمئنان على حالة لاعبى الفريق الدوليين، ليطمئنه طبيب النادى الأبيض حول حالة اللاعبين وجاهزيتهم.

ويستعد حاليا المنتخب الوطنى لخوض مباراتى توجو يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون، حيث يستضيف الفراعنة منتخب توجو فى اللقاء الأول على أن يقام اللقاء الثانى بتوجو يوم 17.