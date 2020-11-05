شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الاتحاد تحتفل بتورتة مع حسام عاشور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى لفتة طيبة من جماهير الاتحاد للاحتفال بحسام عاشور المنضم حديثا لصفوف الاتحاد السكندرى، أحضر عدد من رابطة وعشاق جماهير الاتحاد تورتة تحمل صورة لحسام عاشور للتعبير عن سعادتها بانضمام القائد الجديد لصفوف سيد البلد وقال عدد من الجماهير وعلى رأسهم عادل شكل كبير مشجعى الاتحاد :"فضلنا الاحتفال بحسام عاشور لتعويضه عن عدم حضوره الاحتفال بالدورى العام" .

وحضر الاحتفال الجهاز الفنى وعلى رأسهم حسام حسن العميد المدير الفنى الجديد للاتحاد والذى أوضح أن وجود عاشور فى فريق الاتحاد إضافة كبيرة لسيد البلد وأنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع لما يمتلك من خبرات كبيرة .