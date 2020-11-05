شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ملهمة.. فيفا يلقى الضوء على المصرى عز الدين بهادر أكبر لاعب كرة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لا شيء سهل.. لا شيء سهل"، هكذا وصف المصرى عز الدين بهادر، دخوله فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن أصبح أكبر لاعب كرة قدم يشارك فى مباراة رسمية عندما لعب فى دورى الدرجة الثالثة المصرى، يوم 6 مارس الماضى.

الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أجرى حوارا مع اللاعب المصرى، صاحب الـ75 عاما وجد لـ6 أحفاد، ووصف حكايته بـ"القصة الملهمة" بعد أن حقق حلمه ظل يراوده طوال حياته حتى تحقق فى عمر 74 عاما و125 يوما.

وقال بهادر، أنه لطالما كنت أتوق للعب فى ناد كبير لكنه ظل مجرد حلم، لذلك بدأت فى السعى وراء هدف آخر عندما اكتشفت أن أكبر لاعب سناً لعب بشكل احترافى هو المهاجم اليابانى كازويوشى ميورا، البالغ من العمر 53 عامًا، بعد رؤية فارق السن الهائل بينى وبينه ، قررت أن أجربها، فى البداية لم أخبر أى شخص عن هدفى وكنت أحاول تحفيز نفسى، لكن عندما علمت عائلتى بذلك شجعونى كثيرًا.





ونشر حساب الفيفا، عبر توتير، لقطات للنجم المصرى بهادر، من داخل الملعب، أتبعها بتعليق: "قصة مُلهمة.. المصرى عز الدين بهادر دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لاعب فى العالم بعد مشاركته فى ثانى مباراة كاملة مع ناديه 6 أكتوبر".

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وكان عز الدين بهادر، لاعب نادى 6 أكتوبر، نشر شهادة موسوعة جينيس ريكور العالمية على صفحته بموقع إنستجرام بعد تسجيله كأكبر لاعب كرة قدم فى التاريخ، وكسر الرقم السابق الذى كان مسجلا باسم الإسرائيلي إسحق حاييك بعمر الـ 73 عاما و95 يوما.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حصول مصر على رقم قياسي عالمي جديد بموسوعة جينيس ريكور العالمية بتسجيل أكبر لاعب فى كرة القدم على مستوى العالم بالموسوعة عز الدين بهادر، الذي يبلغ من العمر 75 عاماً كأكبر لاعب في العالم بعد أن أنهي الاتحاد المصري لكرة القدم إجراءات تسجيله في يناير الماضي إثر تعاقد نادي 6 أكتوبر بالدرجة الثالثة معه.

وسلم وزير الشباب والرياضة شهادة موسوعة جينيس ريكورد العالمية إلى اللاعب عز الدين بهادر بعد تسجيلة بالموسوعة عقب مشاركته فى مباراة فريقه أمام نادى العياط الرياضي والتى أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادى بحضور أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، ومجموعة من أفراد أسرة اللاعب.